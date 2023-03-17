Про це в ефірі 24 каналу заявив боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України Ярослав Лисенко. Він наголосив, що утримувати Бахмут важливо, аби зберегти інші міста, що розташовані в декількох кілометрах.

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Ситуація надважка

Утримати Бахмут – наразі головна задача. Утім, є й інша – зберегти особовий склад. Це розуміє й вище керівництво, тому в разі зміни оперативної ситуації є точки для відходу та резервні бригади для прикриття, відзначив військовий.

"Але на сьогодні у нас є чіткий наказ боронити Бахмут і підходи до нього, тому ніхто не буде звідти забиратися. Там величезна кількість наших підрозділів, які дійсно підготовлені, боєздатні, мають обладнання, і які відстоюють Бахмут – я в цьому впевнений", – сказав спікер.

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Військовий припустив термін, за який нашим оборонцям вдасться значно переломити хід бойових дій на свою користь. У ворога вичерпуються і боєприпаси, і люди.

Сподіваюсь, тиждень-два і ми зупинимо ворога під Бахмутом. У них вичерпуються сили. Зустрінемося там, де починали на Луганщині війну – звільнимо і Рубіжне, і Лисичанськ, і Сєвєродонецьк. Тримаємося зараз, все буде Україна, ми переможемо – гарантую,

– впевнено сказав Ярослав Лисенко.

Що заважає українським військовим

Ускладнює оборону військовим погода. Українські оборонці вимушені використовувати поля, грунтові дороги, зокрема для гуманітарного постачання підрозділів. Це важко робити оперативно "допоки все не підсохне", поділився боєць.

"Але хлопці трошки відбили ворога від Хромового. Тобто зараз є постачання і нашим підрозділам, і гуманітарне постачання до Бахмуту – туди треба підвозити крім харчів, ще й воду", – пояснив Ярослав Лисенко.

Він підтвердив і той факт, що наразі в Бахмуті продовжують знаходитися цивільні.

"Там багато місцевих мешканців. Ми пропонували їм виїхати ще коли дорога працювала на Костянтинівку на Слов’янськ. Ті, хто не поїхав, зробили свій вибір. Я думаю, там жінок та дітей вже немає – в основному літні люди й інші громадяни", – розповів військовослужбовець.

Чому важливий Бахмут

Утримувати Бахмут важливо, аби не дати ворогу перетворити його на другу Мар’їнку та не потягнути інші міста, наголосив Лисенко.

"Поки є Бахмут, у нас є Костянтинівка. Там хлопцям надають першу допомогу і везуть в інші міста. За Бахумтом може піти Костянтинівка, а там Дружківка, Слов’янськ, Краматорськ і все це замикає кільце. Ми вийшли уже з Добропілля до Лисичанського нафтопереробного заводу – ми почали звільняти", – повідомив військовослужбовець.

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