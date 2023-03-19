Не варто недооцінювати нашого ворога. Про це 24 Каналу сказав військовий журналіст ТСН Андрій Цаплієнко.

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Що відбувається у Бахмуті

У Бахмуті ситуація вкрай складна. Окупанти намагаються звузити так звану "горловину життя" – дві дороги, через які відбувається постачання боєприпасів та евакуація поранених. Мовиться про дороги від Костянтинівки та Часового Яру. Противнику вдалося звузити наш коридор до кількох кілометрів.

Це реально складно. Кожна поїздка в Бахмут і з Бахмута перетворюється на таку собі спецоперацію,

– сказав Цаплієнко.

У місті точаться достатньо серйозні бої. Зокрема, найгарячіше:

в районі Маріупольського цвинтаря, що на півдні Бахмута;

в промзоні заводу обробки кольорових металів, що на півночі міста.

Крім того, росіяни тиснуть з боку річки Бахмутка. Була інформація про те, що буцім-то вагнерівці перейшли цю річку на одній ділянці. Та підтвердити її поки не можуть.

Якщо подивитися статистику штурмів, каже журналіст, денний рівень атак окупантів знизився в половину. Це говорить про їхнє виснаження, наші військові скували противника у Бахмуті.

Проте не варто забувати, що наші люди – це не роботи. Вони насамперед люди. Уявіть, наскільки їм важко – і фізично, і психологічно,

– наголосив журналіст.

Ба більше, потрібно враховувати й рівень втрат. І мовиться навіть не про кількість, а про якість наших бійців.

"Зараз справді наступає кульмінаційний момент, принаймні на цьому етапі війни. Напевно, що це найважчі бої від початку повномасштабної агресії", – підсумував Андрій Цаплієнко.

Останні втрати ворога