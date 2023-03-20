Про це 24 Каналу розповів лейтенант батальйону "Свобода" Національної гвардії України Володимир Назаренко. Він зауважив, що росіяни настільки не бережуть своїх бійців, що ввімкнули конвеєрну тактику і замість загиблих одразу посилають нових бійців, навіть не забравши тіла.

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Назаренко повідомив, що в росіян більше немає ресурсів і змоги посилювати темп, динаміку і натиск на Бахмутському напрямку. Батальйон "Свобода" зараз в місті замінила 4-та бригада Національної гвардії, бійці успішно тримають оборону.

Вони завдають суттєвих ударів по скупченнях живої сили ворога, по місцях, де вони базуються, по пунктах управління, місцях накопичення, звідки вони йдуть ледве не колонами на штурм українських позицій,

– додав військовий.

Окупанти знищують свою живу силу

Боєць розповів, що останніми тижнями, попри динаміку та періодичний штурм наших позицій, ситуація виглядає досить оптимістично. Адже траси Часів яр – Бахмут та Костянтинівка – Бахмут під надійним захистом ЗСУ, ворог зазнає невдач і величезних втрат.

Говорити про перехоплення ініціативи ще зарано, але в принципі у ворога її не було. Єдина ініціатива, що є у ворога – це ініціатива по утилізації своїх дешевих солдатів. Цю ініціативу в ніхто не забере,

– зауважив Назаренко.

Новою тактикою ворога можна назвати те, що росіяни намагаються робити штурмові групи конвеєром, тобто безперервно, розповів боєць. Загиблих окупантів ніхто не забирає, навпаки вони мають завдання посилати туди нових і нових.

Назаренко наголосив, українські військові, що стоять зараз в обороні Бахмутського напрямку – це герої, які кожного дня відбивають по кілька атак росіян.

Там пишеться новітня історія України про славну українську армію, про ганьбу нашого ворога,

– резюмував Назаренко.

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