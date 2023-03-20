Про це 24 Каналу розповів російський підприємець Євгеній Чичваркін. За його словами, в Росії почнеться нова сторінка внутрішньої катастрофи після повернення військових з фронту.

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Бахмутський синдром

Росіяни давно вирішили, що Бахмут – це "новий Сталінград", який психологічно підірве Україну і українців. До того ж всі російські військові там обіцяли Путіну, що візьмуть місто, яке станом на зараз вже не зовсім придатне для життя. Тобто Бахмут є дуже важливою психологічною точкою у війні.

Не секрет, що всі ті, хто виживе (військові – 24 Канал), і з боку України, і з боку Росії, повернуться з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР). В Україні військові будуть героями, їх прийматимуть та любитимуть, і це серйозна психологічна підтримка для них. А в Росії ставлення до військових буде різним: серед кривавих упирів ти будеш героєм, а серед людей освічених, з совістю ти будеш частиною терористичного "нового світу", який від Кремля до зека, є хворобою великої країни,

– наголосив Чичваркін.

На думку підприємця, "бахмутський синдром" є вже значно сильнішим за "афганський синдром".

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Нова сторінка внутрішнього терору в Росії

На Бахмутському напрямку є величезна кількість людей зі "зміщеною" психікою. Ті, хто виживе, вилікується і поїде зі зброєю, намагатиметься або працювати в правоохоронних органах чи в приватних охоронних підприємствах, або стати бандитами, що за словами Чичваркіна, в Росії одне й те ж, або ж ті, хто хоч раз взяв зброю і зрозуміли, що були неправі, почнуть мститися. Мовиться про стрільбу з вікон, п'яні прояви насилля в нічних магазинах, побиття і вбивство рідних та близьких.

"Це лише-но початок, коли рано чи пізно, всі, хто не буде вбитим, повернеться. І це буде нова сторінка внутрішнього жаху, внутрішнього терору і внутрішньої катастрофи в Росії", – підкреслив Чичваркін.

Те, що влаштував Владімір Путін, ще на покоління вперед буде кошмарити росіян: вибухи, підриви, самогубства, домашнє насилля, жахлива алкоголізація усіх, хто зміг вижити та повернутися із війни.

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