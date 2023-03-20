Об этом 24 Канала рассказал российский предприниматель Евгений Чичваркин. По его словам, в России начнется новая страница внутренней катастрофы по возвращении военных с фронта.

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Бахмутский синдром

Россияне давно решили, что Бахмут – это "новый Сталинград", психологически подорвающий Украину и украинцев. К тому же все российские военные там обещали Путину, что возьмут город, который сейчас уже не совсем пригоден для жизни. То есть, Бахмут является очень важной психологической точкой в войне.

Не секрет, что все выжившие (военные – 24 Канал) и со стороны Украины, и со стороны России вернутся с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). В Украине военные будут героями, их будут принимать и любить, и это серьезная психологическая поддержка для них. А в России отношение к военным будет разным: среди кровавых упырей ты будешь героем, а среди людей образованных, с совестью ты будешь частью террористического "нового мира", который от Кремля к зеку, является болезнью великой страны,

– подчеркнул Чичваркин.

По мнению предпринимателя, "бахмутский синдром" уже значительно сильнее "афганского синдрома".

Евгений Чичваркин о том, что будет с российскими военными по возвращении: смотрите видео

Новая страница внутреннего террора в России

На Бахмутском направлении есть огромное количество людей со смещенной психикой. Те, кто выживет, вылечится и поедет с оружием, будет пытаться или работать в правоохранительных органах или в частных охранных предприятиях, или стать бандитами, что по словам Чичваркина, в России одно и то же, или те, кто хоть раз взял оружие и поняли , что были неправы, начнут мстить. Речь идет о стрельбе из окон, пьяных проявлениях насилия в ночных магазинах, избиении и убийстве родных и близких.

"Это только начало, когда рано или поздно, все, кто не будет убит, вернется. И это будет новая страница внутреннего ужаса, внутреннего террора и внутренней катастрофы в России", - подчеркнул Чичваркин.

То, что устроил Владимир Путин, еще на поколение вперед будет кошмарить россиян: взрывы, взрывы, самоубийства, домашнее насилие, ужасная алкоголизация всех, кто смог выжить и вернуться с войны.

Ситуация в Бахмуте: что известно