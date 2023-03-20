Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. В частности, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, россияне атакуют Бахмут по инерции.

Смотрите также Безумные потери в обмен на крошечный кусок территории: что дало России "большое наступление" в Украине

Однако тактически оккупанты не могут завершить операцию по захвату Бахмута. Как отметил Коваленко, российские оккупационные войска сконцентрировали у города весь ресурс, который у них был сосредоточен в Донецкой области.

Россияне не смогли окружить Бахмут

Более того, оккупанты перебрасывали под Бахмут еще и те части, которые первоначально направлялись на Южный плацдарм, в Луганскую область и на другие участки фронта. Кроме того, ради наступления на Бахмут россияне вынуждены забирать определенные ресурсы из Крыма.

"Все это длится уже 9 месяцев. Но нет ни оперативного, ни тактического окружения Бахмута. Украинские защитники продолжают вести эффективную оборону", – подчеркнул военный обозреватель.

Он добавил, что российские оккупанты стянули в Бахмут все, что только можно. И не получили вообще ничего. Это подтверждение того, что фактически оккупанты проиграли битву за Бахмут на тактическом уровне.

"Донецкий плацдарм превратился в Бахмутский"

По словам военного обозревателя, в целом весь Донецкий плацдарм превратился в Бахмутский.

Это плацдарм возле маленького города, который меньше Мариуполя. И весь ресурс российских войск – так называемой "второй армии мира" – сконцентрирован именно на этом направлении. Разве это не полное поражение этой "второй армии мира"?

– подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что российские оккупанты продолжают биться о Бахмут, но и в дальнейшем не будут иметь никаких успехов.

Александр Коваленко рассказал о поражении россиян под Бахмутом: смотрите видео

Пригожин выдает то, что скрывает Минобороны России

На фоне поражений россиян на фронте у Евгения Пригожина началась истерика. Вожак ЧВК "Вагнера" вдруг заговорил о том, что оккупантам нужно беречь силы, поскольку ВСУ планируют масштабное контрнаступление.

Панические заявления со стороны Пригожина разоблачают то, что пытается скрыть Минобороны России и российская пропаганда. Речь идет о проблемах, которые есть у российской армии. В первую очередь, это нехватка снарядов,

– отметил Коваленко.

По его словам, у оккупантов действительно возник "снарядный голод", и особенно сильно его чувствуют именно вагнеровцы.

"Снарядный голод" в российской армии

Военный обозреватель отметил, что нехватка снарядов в России возникала постепенно.

В первые месяцы полномасштабной войны россияне производили по 70 – 80 тысяч артиллерийских выстрелов в сутки.

С ноября по декабрь 2022 года это количество составило 20 тысяч в сутки.

С января по февраль 2023 количество артиллерийских обстрелов уменьшилось до 15 тысяч в сутки.

"Это связано с тем, что у россиян уменьшается количество боеприпасов на складах, пригодных для использования", – сказал Коваленко.

Он добавил, что российское производство пока не способно удовлетворить потребности оккупантов в снарядах.

Что происходит под Бахмутом: главное