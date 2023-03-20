Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Зокрема, за словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, росіяни атакують Бахмут за інерцією.

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Однак тактично окупанти не можуть завершити операцію із захоплення Бахмута. Як зазначив Коваленко, російські окупаційні війська сконцентрували біля міста весь ресурс, який у них був зосереджений у Донецькій області.

Росіяни не змогли оточити Бахмут

Ба більше, окупанти перекидали до Бахмута ще й ті частини, які початково скеровували на Південний плацдарм, на Луганщину та інші ділянки фронту. Окрім того, заради наступу на Бахмут росіяни змушені забирати певні ресурси з Криму.

"Все це триває вже 9 місяців. Але немає ні оперативного, ні тактичного оточення Бахмута. Українські захисники продовжують вести ефективну оборону", – наголосив військовий оглядач.

Він додав, що російські окупанти стягнули до Бахмута все, що тільки можна. І не отримали взагалі нічого. Це є підтвердженням того, що фактично окупанти програли битву за Бахмут на тактичному рівні.

"Донецький плацдарм перетворився на Бахмутський"

За словами військового оглядача, загалом весь Донецький плацдарм перетворився на Бахмутський.

Це плацдарм біля маленького міста, яке менше за Маріуполь. І весь ресурс російських військ – так званої "другої армії світу" – сконцентрований саме на цьому напрямку. Хіба ж це не повна поразка цієї "другої армії світу"?

– наголосив Коваленко.

Він додав, що російські окупанти продовжують битися об Бахмут, але й надалі не матимуть жодних успіхів.

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Пригожин видає те, що приховує Міноборони Росії

На тлі поразок росіян на фронті у Євгєнія Пригожина почалася істерика. Ватажок ПВК "Вагнера" раптом заговорив про те, що окупантам потрібно берегти сили, оскільки ЗСУ планують масштабний контрнаступ.

Панічні заяви з боку Пригожина викривають те, що намагається приховати Міноборони Росії та російська пропаганда. Йдеться про ті проблеми, які є у російської армії. Насамперед це нестача снарядів,

– зазначив Коваленко.

За його словами, в окупантів справді виник "снарядний голод", і особливо сильно його відчувають саме вагнерівці.

"Снарядний голод" у російські армії

Військовий оглядач зауважив, що нестача снарядів у Росії виникала поступово.

У перші місяці повномасштабної війни росіяни робили по 70 – 80 тисяч артилерійських пострілів на добу.

З листопада по грудень 2022 року ця кількість вже становила 20 тисяч на добу.

З січня по лютий 2023 року кількість артилерійських обстрілів зменшилася до 15 тисяч на добу.

"Це пов'язано з тим, що у росіян зменшується кількість боєприпасів на складах, придатних до використання", – сказав Коваленко.

Він додав, що російське виробництво наразі не здатне задовольнити потреби окупантів у снарядах.

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