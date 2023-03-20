Про це в ефірі 24 Каналу заявив Родіон Кудряшов, майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади. Через зазнані втрати, ворог дуже демотивований.

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ЗСУ застосовують маневрену оборону

Родіон Кудряшов розповів, що ситуація у місті та навколо є напруженою, але контрольованою. Логістичні маршрути до міста повністю контролюються українськими захисниками.

"Є часткові вогневі нападки з того, чи іншого боку на наші логістичні маршрути. Ми застосовуємо маневрену оборону. Працюємо на максимальне ураження ворога та збереження власного особового складу", – додав він.

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Український військовий наголосив, що ворог не змінив тактику ведення бойових дій та продовжує засилати на штурм великі групи піхоти, які б'ють по передньому краю оборони ЗСУ. Однак інтенсивність таких штурмів зменшується.

"Ворог демотивований. Йому потрібно робити дуже багато кроків, щоб досягнути певного успіху. Не менш важливим є те, що ми постійно наносимо йому вогневе ураження, вони зазнають великих втрат", – підкреслив майор ЗСУ.

Бої в місті є складнішими

Родіон Кудряшов також пояснив різницю між веденням оборонних чи наступальних дій у місті та у полі. За його словами, бої у місті є складнішими, адже потрібно більше часу, щоб зачистити якусь територію. Натомість у полі дистанція до противника доходить до 1 метра.

Стрілкові бої відбуваються впритул, а тому навички поводження зі зброєю бувають не лишні,

– наголосив він.

За словами Кудряшова, велику роль у полі відіграє артилерія, яка дозволяє зачистити ворога у певному квадраті. Він наголосив, що бої за Бахмут високоінтенсивні, динамічні та виснажливі, але українські захисники продовжують виконувати наказ – оборона міста Бахмут та його околиць.

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