Росіяни продовжують йти у наступ попри величезні втрати. У Генштабі ЗСУ розповіли, яка ситуація на різних напрямках фронту.

Порівняйте з минулим днем Бої на півночі Бахмута, Росія наступає на 5 напрямках: карта бойових дій на 19 березня

Скільки атак ворога відбили ЗСУ

Окупанти продовжують вести наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби наші захисники відбили 69 атак ворога на зазначених напрямках.

Важливо! Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

Яка ситуація на фронті

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Клюси, Олександрівка і Кам’янська Слобода Чернігівської області; Сопич, Харківка, Старикове, Волфине і Степок на Сумщині та Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Новомлинськ, Красне Перше, Дворічна, Западне і Кіндрашівка Харківської області.

оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка, Клюси, Олександрівка і Кам’янська Слобода Чернігівської області; Сопич, Харківка, Старикове, Волфине і Степок на Сумщині та Червона Зоря, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Кам’янка, Новомлинськ, Красне Перше, Дворічна, Западне і Кіндрашівка Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії у районі населених пунктів Новоселівське, Кремінна та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське, Невське, Білогорівка, Сіверськ і Спірне на Луганщині.

ворог вів безуспішні наступальні дії у районі населених пунктів Новоселівське, Кремінна та Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Веселе, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане та Берестове Харківської області та Новоселівське, Невське, Білогорівка, Сіверськ і Спірне на Луганщині. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Костянтинівка, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Бердичів та Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Авдіївка, Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Побєда, Новомихайлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка та Нескучне.

противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Бердичів та Мар’їнки. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Авдіївка, Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Побєда, Новомихайлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка та Нескучне. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстрілів зазнали райони 27 населених пунктів. Серед них: Ольгівське, Чарівне, Новоданилівка та Оріхів Запорізької області, а також Тамарине, Одрадокам’янка, Тягинка, Новотягинка, Понятівка, Садове, Розлив та місто Херсон.

Карта бойових дій на 20 березня

На Херсонщині окупанти тероризують мирних мешканців

На Херсонщині російські окупанти погрожують мирним громадянам каральними діями за відсутність російського паспорта. Зокрема, на блокпостах загарбники погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів.