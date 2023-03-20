Данілов наголосив, що інформація американських ЗМІ не відповідає дійсності. За його словами, вся інформація про втрати українських військових відома вищому керівництву.
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Данілов розкритикував матеріал Politico про втрати України
Я вам з повною відповідальністю заявляю, що у нас немає 100 тисяч втрат серед військових. Це неможливо. Точну цифру знають наші військові, знає президент. Під час війни це закрита інформація, але 100 тисяч це абсолютно не відповідає дійсності,
– сказав Данілов.
За його словами, співвідношення втрат наразі становить 1 до 7, 1 – 8, у деяких випадках 1 до 10 на користь ЗСУ.
"Після війни 2014-го року, ми знали, як воювати, а в Росії такого не було. На багатьох напрямках у них були втрати просто шалені", – наголосив Данілов.
Коментуючи ситуацію в Бахмуті, Данілов зазначив, що ЗСУ зірвали росіянам уже третій план наступу, через що "росіяни не можуть рухатися далі й кидають у Бахмут своїх людей, як у котел".
Росія розпочала повномасштабний наступ на Сході ще у січні
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що фактично з січня триває повномасштабний наступ на сході України. Маляр запевнила, що Збройні Сили України потужно чинять опір окупантам.
- Вона назвала головні напрямки, де тривають запеклі бої. Йдеться про Білогорівку, Авдіївку, Вугледар та Мар'їнку.
- Найгарячішою точкою на фронті залишається Бахмут. Там вже як два місяці тривають найзапекліші бої.
- Маляр зазначила, що оборона Бахмута дозволяє зменшити наступальний потенціал ворога. Другим важливим аспектом вона назвала знищення ворога: техніки та особового складу.
- Однак при цьому керівник Офісу Президента Андрій Єрмак переконаний, що плани російських загарбників щодо окупації Бахмута зараз провалюються. Ба більше, за словами речника Східного угрупування ЗСУ Сергія Череватого, росіяни тактично не можуть завершити операцію по захопленню українського міста-фортеці.