Во фронтовых украинских городах граффити с Главнокомандующим ВСУ подписывают фразой "С нами Бог и генерал Залужный". Такие изображения появились сразу в нескольких населённых пунктах.

Важно Зеленский наградил военных в Бахмуте: видео с самой горячей точки фронта

Граффити с Залужным во фронтовых городах

Очень щемящее фото из Бахмута опубликовали в сети. Город уже стал крепостью, которую враг снова и снова пытается захватить, но каждый раз украинские воины героически отражают атаки оккупантов. Однако вражеская артиллерия разрушает город. И вот на одном из немногих почти уцелевших зданий, в котором, правда, выбиты окна, появляется граффити с генералом Залужным.

И на том же здании чувственная надпись "Бахмут любит Украину". И сразу хочется ответить: "Украина любит Бахмут, потому что и Бахмут – это Украина".



Граффити с Залужным в Бахмуте / Фото из телеграма InformNapalm

Еще одно граффити появилось на монументе с самолетом в одном из фронтовых населённых пунктов. Там уже есть надпись "С нами Бог и генерал Залужный".



Граффити с Залужным / Фото из телеграма InfomNapalm

Зеленский посетил Бахмут

20 декабря президент Владимир Зеленский посетил Бахмут. Глава государства побывал на передовых позициях наших воинов и вручил награды воинам, героически обороняющим город. Стоит отметить, что у россиян изрядно подгорело из-за поездки президента, а в Кремле даже решили создать фейк о том, что якобы диктатор Путин 16 декабря "посещал фронт".

Украинские воины вручили президенту флаг и попросили передать его тем, кто принимает важные для Украины решения. Интересно, что впоследствии американские СМИ сообщили, что уже 21 декабря Владимир Зеленский посетит Вашингтон, встретится с Джо Байденом и выступит перед Конгрессом. Однако ни Белый дом, ни Офис Президента пока не подтвердили информацию о вероятном первом заграничном визите главы государства с момента начала полномасштабного российского вторжения.