Впрочем, это не помешало Владимиру Зеленскому отметить государственными наградами украинских героев в Бахмуте. Об этом 24 каналу рассказал пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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Обстрелы во время визита Зеленского в Бахмут не утихали

По его словам, мероприятие награждения военных государственными отличиями проходило под постоянной канонадой реактивной артиллерии и других видов поражения врага. Однако президент Украины провел мероприятие на очень достойном уровне.

Это было совершенно сверхмощным средством морально-психологической поддержки наших войск, но обстрелы в это время не утихали,

– сообщил представитель Восточной группировки войск.

Череватый рассказал о ситуации в Бахмуте и визите Зеленского: смотрите видео

Какая ситуация в Бахмуте сегодня

По состоянию на сегодняшний день ситуация на Востоке стабильно напряженная. Регион остается главной точкой борьбы за нашу независимость и территориальную целостность.

Восточный фронт остается эпицентром этой борьбы. А Бахмутское и Авдеевское направления главными целями ударов врага и сосредоточением всех его усилий,

– рассказал Череватый.

По его словам, в этих районах российские оккупанты пытаются с помощью ударов из всего имеющегося вооружения – реактивной и ствольной артиллерии, танков, минометов, авиации – добиться хоть какого-то локального успеха.

К примеру, найти слабое место, прорвать оборону и зайти Вооруженным Силам в тыл. А дальше двигаться вперед, чтобы в идеале для них – оккупировать весь украинский Донбасс или хотя бы взять Бахмут.

Визит Зеленского в Бахмут: коротко