Утім, це не завадило Володимиру Зеленському відзначити державними нагородами українських героїв в Бахмуті. Про це 24 каналу розповів речник Східного угрупування військ Сергій Череватий.

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Обстріли під час візиту Зеленського до Бахмута не вщухали

За його словами, захід нагородження військових державними відзнаками відбувався під постійною канонадою реактивної артилерії та інших видів ураження ворога. Однак президент України провів захід на дуже гідному рівні.

Це було абсолютно надпотужним засобом морально-психологічної підтримки наших військ, але обстріли в цей час не вщухали,

– повідомив речник Східного угрупування військ.

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Яка ситуація в Бахмуті сьогодні

Станом на сьогодні ситуація на Сході стабільно напружена. Регіон залишається головною точкою боротьби за нашу незалежність та територіальну цілісність.

Східний фронт залишається епіцентром цієї боротьби. А Бахмутський та Авдіївський напрямки головними цілями ударів ворога та зосередженням усіх його зусиль,

– розповів Череватий.

За його словами, в цих районах російські окупанти намагаються за допомогою ударів з усього наявного озброєння – реактивної та ствольної артилерії, танків, мінометів, авіації – досягнути бодай якогось локального успіху.

Наприклад, знайти слабке місце, прорвати оборону та зайти Збройним Силам в тил. А далі рухатись вперед, щоб в ідеалі для них – окупувати весь український Донбас або хоча б взяти Бахмут.

Візит Зеленського в Бахмут: коротко