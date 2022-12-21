Для американських друзів Зеленський везе український прапор з підписами воїнів ЗСУ. Захисники вручили його президенту під час його візиту до Бахмута 20 грудня.

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Зеленський розповів журналістам, що висловить вдячність Конгресу США та Байдену від імені українських воїнів. Вони дякують Штатам за підтримку. Водночас Україні досі потрібно більше зброї.

Зверніть увагу! ЗМІ заявили, що зустріч Зеленського та Байдена відбудеться о 21:00 за київським часом. Пізніше український лідер звернеться до Конгресу.

Зеленський розповів про прапор

Український лідер під час звернення 20 грудня розповів деталі про символічний подарунок. Його президент привіз з Бахмута – найгарячішої точки фронту.

Наші бійці дали мені сьогодні наш прапор і попросили передати його тим, чиї рішення дуже важливі для України, для всіх наших воїнів. Обов'язково ми це зробимо. Ми обов'язково вистоїмо. Обов'язково здобудемо для України необхідну підтримку,

– розповів президент.

Новий день наближає Україну до перемоги.