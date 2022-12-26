Это уже не первая смена командования. Генерал Евгений Никифоров стал четвертым командующим западным военным округом с начала полномасштабного вторжения.

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В России снова сменили командующего западным военным округом

С должности командующего войсками западного военного округа был снят генерал-полковник Сергей Кузовлев. Он успел побыть на этом посту всего около месяца. Западный военный округ вооруженных сил России возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

До этого назначения он занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками восточного во,

– рассказали в ГУР.

Сейчас Никифоров находится на командном пункте группировки войск "Запад" в Богучаре Воронежской области. В качестве формальной причины увольнения Кузовлева озвучили провал подготовки наступления на Лиманском направлении.

"Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве РФ – человека с орбиты Шойгу – Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина – Пригожина", – подытожили в разведке.



В России назначили нового командующего западным военным округом / Фото ГУР МОУ

В Украине ликвидировали начальника шпионов оккупантов

В Украине ликвидировали начальника российских шпионов. Речь идет о руководителе разведки – заместителе начальника штаба по разведке 12 гвардейской отдельной инженерной бригады Центрального военного округа России – Евгение Швалеве.

"Швалев Евгений успешно демобилизован", – прокомментировал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

В России также подтвердили гибель Швалева.

Любопытно! Швалев – уроженец Чишминского района Башкортостана. На родине его провожали в последний путь в пятницу, 23 декабря.