РосСМИ сообщили, что Маслов скончался в одной из московских больниц. Ему было 69 лет.
Внимание ВСУ уничтожили командующего 41 армией России генерал-майора Суховецкого
Что известно о Масловой
Пост главнокомандующего Маслов занимал с 2004 по 2008 год. Интересно, что он считался сторонником сотрудничества с Североатлантическим Альянсом.
После освобождения от должности командующего, в августе 2008 года он возглавил представительство России при НАТО в Брюсселе.
В последние годы работал специальным представителем АО "Концерн "Уралвагонзавод" по военно-техническому сотрудничеству.
Загадочные смерти в России участились
К слову, сегодня в России также сообщили о смерть Александра Бузакова – он был гендиректором компании "Адмиралтейские верфи", производящей подлодки, которые носят крылатые ракеты "Калибр".
Похоже, что в России продолжаются зачистки. Работать в Кремле становится все опаснее. Летом очень активно расширялся список загадочных смертей топ-менеджеров российских компаний, близких к российским властям.
К слову, недавно ВСУ ликвидировали двух капитанов российской армии: Владимира Дегтяренко; Степана Полетаева.