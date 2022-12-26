Це вже не перша зміна командування. Генерал Євгєній Нікіфоров став четвертим командувачем західного воєнного округу від початку повномасштабного вторгнення.

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У Росії знову змінили командувача західного воєнного округу

З посади командувача військами західного воєнного округу зняли генерал-полковника Сєргєя Кузовльова. Він встиг побути на цій посаді лише близько місяця. Натомість західний воєнний округ збройних сил Росії очолив генерал-лейтенант Євгєній Нікіфоров.

До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами східного во,

– розповіли в ГУР.

Наразі Нікіфоров перебуває на командному пункті угруповання військ "Захід" в Богучарі Воронезької області. Як формальну причину звільнення Кузовльова озвучили провал підготовки наступу на Лиманському напрямку.

"Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві РФ – людину з орбіти Шойгу – Герасимова змінюють на кандидата від групи Суровікіна – Пригожина", – підсумували в розвідці.



У Росії призначили нового командувача західного воєнного округу / Фото ГУР МОУ

В Україні ліквідували начальника шпигунів окупантів

В Україні ліквідували начальника російських шпигунів. Мовиться про керівника розвідки – заступника начальника штабу з розвідки 12 гвардійської окремої інженерної бригади Центрального військового округу Росії – Євгена Швалєва.

"Швалєв Євген успішно демобілізований", – прокоментував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

В Росії також підтвердили загибель Швалєва.

Цікаво! Швалєв – уродженець Чишмінського району Башкортостану. На батьківщині його проводжали в останню дорогу в п'ятницю, 23 грудня.