Це вже не перша зміна командування. Генерал Євгєній Нікіфоров став четвертим командувачем західного воєнного округу від початку повномасштабного вторгнення.
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У Росії знову змінили командувача західного воєнного округу
З посади командувача військами західного воєнного округу зняли генерал-полковника Сєргєя Кузовльова. Він встиг побути на цій посаді лише близько місяця. Натомість західний воєнний округ збройних сил Росії очолив генерал-лейтенант Євгєній Нікіфоров.
До цього призначення він обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами східного во,
– розповіли в ГУР.
Наразі Нікіфоров перебуває на командному пункті угруповання військ "Захід" в Богучарі Воронезької області. Як формальну причину звільнення Кузовльова озвучили провал підготовки наступу на Лиманському напрямку.
"Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві РФ – людину з орбіти Шойгу – Герасимова змінюють на кандидата від групи Суровікіна – Пригожина", – підсумували в розвідці.
У Росії призначили нового командувача західного воєнного округу / Фото ГУР МОУ
В Україні ліквідували начальника шпигунів окупантів
В Україні ліквідували начальника російських шпигунів. Мовиться про керівника розвідки – заступника начальника штабу з розвідки 12 гвардійської окремої інженерної бригади Центрального військового округу Росії – Євгена Швалєва.
"Швалєв Євген успішно демобілізований", – прокоментував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
В Росії також підтвердили загибель Швалєва.