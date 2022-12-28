Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Андрей Харук. Сейчас на фронте созданы все предпосылки декупации важных промышленных центров на востоке Украины.
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Напряженным участком на фронте остается Сватово - Кременная. В The New York Times недавно написали, что увольнение Кременной позволит Украине вернуть контроль над крупными промышленными центрами, издание назвало городок стратегически важным для обеих стран.
Освободжение Кременной
По выводам Харука, в направлении Бахмута ни одна, ни другая сторона на какое-либо существенное продвижение рассчитывать не могут.
Кременная является соблазнительным участком для украинских военных, ведь установление контроля там позволит, хоть и не завладеть промышленными центрами, но установить огневой контроль над коммуникациями, ведущими в Лисичанск и Северодонецк, отметил Харук.
Это создаст предпосылку для освобождения этих крупных промышленных центров, точнее того, что осталось там после кровавых боев.
– добавил военный эксперт.
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ВСУ набираются силы и опыт
Харук вспомнил, что несколько месяцев назад наши войска, к сожалению, не смогли удержать Лисичанск и Северодонецк.
Сейчас же все идет к тому, что наши войска освободят эту агломерацию,
— заметил военный эксперт.
Это подтверждает то, что наши военные набирают силу и опыт и способны решать задачи, о которых раньше было трудно мечтать, подытожил Харук.
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