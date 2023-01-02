Об этом 24 каналу сказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его мнению, данная тактика точно продолжится, об этом свидетельствуют и заявления россиян.
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По его словам, Россия несомненно готова потерять до 70 тысяч оккупантов.
Но представьте, если 70 тысяч – это только убитые россияне, сколько же будет еще раненых? Эту цифру можно умножать на 5, так что ориентировочно 350 тысяч человек Россия готова потерять в этой бессмысленной войне,
– предположил Ступак.
Он добавил, что Кремль продолжает забрасывать своих военных в эту "мясорубку".
"Но интересная позиция комитетов матерей военных в России – еще во время Чеченских войн эти комитеты кричали, что "как так, наши сыновья /родители воюют, надо останавливать войну", а теперь они молчат, сейчас этого движения вообще нет", – сказал эксперт.
По его мнению, создается впечатление, что русским матерям чихать на своих детей или мужчин, лишь бы дали деньги на "белую ладу". Ступак обратил внимание на то, что россияне готовы обменять своих родственников на рубли.
Ступак о потерях российской армии и "хлопке": видео
Разведка спрогнозировала планы России в 2023 году
- Россия не собирается заканчивать войну в 2023 году. Оккупанты будут продолжать ведение наступательных действий. Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняки. подчеркнул, что россияне могут одновременно уйти с севера или востока. Такие действия врага предполагаются и наши войска к этому готовы.
- Представитель ГУР уверяет, что россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор в Крым и захватить всю Донецкую область. При этом, по его мнению, оккупантам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить Херсон.
- Также, по оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово.
- В то же время представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что враг сменил тактику на фронте Сейчас идет активная подготовка штурмовых групп в различных дивизиях и объединениях вражеской армии.
- Россия формирует небольшие штурмовые отряды численностью от 140 до 160 человек, которые будут вооружены танками, минометами, артиллерийскими системами. Целью создания таких отрядов является ведение штурмовых действий по отдельным направлениям фронта.
- Кроме того, Россия планирует подтянуть свои резервы на украинскую границу, ввести на нашу территорию новых подразделений и частей подразделений территориальных войск. В частности, последнее уже наблюдается в Херсонской области.