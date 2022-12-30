Вони почали прилітати до Білорусі з третьої ранку. Останнє повітряне судно приземлилось о 17:17.

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Що перевозять літаки

На територію аеропорту прибули літаки з реєстраційними номерами: RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 та RF-76772.

Як зазначає моніторингова група, всі літаки щось привозять до Білорусі, але що саме – поки невідомо. Не можна виключати, що може йти доставка техніки чи підвезення мобілізованих.

До Білорусі прибули 6 військових літаків Росії / Фото Беларускі Гаюн

Якщо говорити про перевезення російських солдатів, то їхня кількість може складати близько 1 470 осіб. Оскільки максимальна місткість кожного з Іл-76МД – 245 осіб.

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