Вони почали прилітати до Білорусі з третьої ранку. Останнє повітряне судно приземлилось о 17:17.
До теми Лукашенко опиратиметься до останнього, але Білорусь вже готується до війни, – посол у Білорусі
Що перевозять літаки
На територію аеропорту прибули літаки з реєстраційними номерами: RF-76745, RA-86900, RF-76549, RF-86898, RA-76763 та RF-76772.
Як зазначає моніторингова група, всі літаки щось привозять до Білорусі, але що саме – поки невідомо. Не можна виключати, що може йти доставка техніки чи підвезення мобілізованих.
До Білорусі прибули 6 військових літаків Росії / Фото Беларускі Гаюн
Якщо говорити про перевезення російських солдатів, то їхня кількість може складати близько 1 470 осіб. Оскільки максимальна місткість кожного з Іл-76МД – 245 осіб.
Загроза з боку Білорусі: що відомо
- Військовослужбовці Білорусі тренуються переходити з мирного на воєнний час. Відповідні тренування розпочали після "раптової перевірки" військ до бойової готовності.
- За даними голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко, Росія уже зібрала в Білорусі певне угруповання своїх військ. Воно складається з близько 10 200 військовослужбовців.
- Однак цієї кількості недостатньо для наступу на Україну, адже стільки військовослужбовців неспроможні виконати завдання щодо повторного наступу на територію України.
- Валерій Залужний також зазначав, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів для того, аби знову піти у наступ наступного року. Наступ з півночі потрібен Кремлю для того, аби розтягнути лінію фронту ще на 600 – 800 кілометрів, однак поки, очевидно, ніяких передумов для цього немає.