Украинцы вспомнили, что в прошлый раз такой борт посещал Беларусь 24 февраля 2022 года. 5 января прилет ДРЛО А-50У прокомментировал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в прямом эфире телеканала "Рада".

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Стоит ли паниковать

В любом случае, паниковать не следует. Юрий Игнат сообщил, что "самолет-наводчик" не появился ниоткуда.

Но он не появился из неоткуда. Он всегда был там. Был, и не только там, но и на других аэродромах этих самолетов есть у них много,

– объяснили в Воздушных силах.

По словам спикера, враг использует самолеты подобного типа давно. Благодаря им, оккупанты проводят радиолокационную разведку вглубь нашей страны.

Похожие самолеты есть у союзников Украины. Они помогают сканировать территорию по радиусу и видеть, что происходит в воздушном пространстве.

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