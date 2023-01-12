Втім, малоймовірно, що дії Великої Британії змінять позицію канцлера. Вона сильно залежить від Вашингтона. Про це з посиланням на двох німецьких чиновників пише Politico, інформує 24 Канал.

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"Позиція Шольца залежить від Байдена"

Речник Шольца заявив, що плани Лондона постачати Україні танки Challenger 2 британського виробництва не змінять позицію уряду Німеччини щодо надання Києву Leopard 2.

Зараз ситуація не змінилася через крок, про який оголосив британський уряд,

— наголосив Штеффен Хебештрайт.

У Politico зазначили, на умовах анонімності двоє німецьких чиновників заявили, що позиція Шольца сильно залежить від президента США Джо Байдена. Зокрема, з ним канцлер тісно координував свої дії, коли минулого тижня опублікував спільну заяву щодо поставки в Україну німецьких і американських БМП.

На регіональному передвиборчому мітингу в Берліні 9 січня Шольц наголосив на важливості обговорення зброї з президентом США, сказавши, що постачання танків в Україну необхідно обговорювати "разом з друзями та союзниками, а особливо трансатлантичним партнером, зі США".

Втім, видання зазначає, що постачання британської техніки посилить тиск на канцлера, оскільки Велика Британія стане першою країною, яка піде на цей крок.

Зверніть увагу! Під час зустрічі з Володимиром Зеленським 11 січня Анджей Дуда заявив, що Польща передасть Україні роту "Леопардів". У Politico зазначають, що великою перешкодою для цих передач є те, що Берлін повинен дати "зелене світло" на реекспорт зброї німецького виробництва.

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Не сумніваюся, що Україна отримає Leopard, – Кулеба

Зауважимо, що 10 січня до України приїхала очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. Опісля Дмитро Кулеба зазначив, що не сумнівається в тому, що наша держава отримає танки Leopard.

"Ба більше, я думаю, що і німецький уряд десь в глибині душі вже розуміє, що це рішення буде ухвалене. Засмучує лише те, що це рішення ще не ухвалене і через це ми втрачаємо дорогоцінний час і життя", – наголосив глава МЗС.