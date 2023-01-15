Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він вважає, що Німеччина не зможе відмовити Польщі у постачання танків Україні, особливо після заяви Великої Британії.

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За його словами, є всього було 5 "лінійок" танків четвертого покоління:

Challenger 2

американські Abrams

ізраїльські Merkava

південно-корейські K2

і німецькі Leopard-2

Їх було вироблено кілька тисяч одиниць у більш ніж 10 країнах Європи. І, як мінімум, половина з цих країн вже готові передавати Україні і “Леопарди”, але треба офіційний дозвіл Німеччини, як виробника,

– заявив Світан.

Він зауважив, що все буде відбуватися у два етапи:

За його словами, спочатку німецький уряд дозволить передачу танків Leopard іншими країнами – Польщею, Фінляндією та іншими.

"А потім вже, може, і сама Німеччина напряму передасть Україні танки чи "за схемою видавлювання" – до, наприклад, Іспанії будуть поставлені танки Leopard-2 А2, а вона передасть Україні Leopard-2 А5 чи А6", – пояснив Світан.

Тож, процес пішов. Challenger 2 – це перша ластівка. Це тяжкі танки з першої “лінійки”, за нею, думаю, ми отримаємо все необхідне озброєння, яке просимо,

– вважає полковник ЗСУ.

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