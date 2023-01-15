Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він вважає, що Німеччина не зможе відмовити Польщі у постачання танків Україні, особливо після заяви Великої Британії.

Важливо Надати готові вже 5 країн, – Кулеба пояснив, скільки танків Leopard хоче отримати Україна

За його словами, є всього було 5 "лінійок" танків четвертого покоління:

  • Challenger 2
  • американські Abrams
  • ізраїльські Merkava
  • південно-корейські K2
  • і німецькі Leopard-2

Їх було вироблено кілька тисяч одиниць у більш ніж 10 країнах Європи. І, як мінімум, половина з цих країн вже готові передавати Україні і “Леопарди”, але треба офіційний дозвіл Німеччини, як виробника,
– заявив Світан.

Він зауважив, що все буде відбуватися у два етапи:

  • За його словами, спочатку німецький уряд дозволить передачу танків Leopard іншими країнами – Польщею, Фінляндією та іншими.
  • "А потім вже, може, і сама Німеччина напряму передасть Україні танки чи "за схемою видавлювання" – до, наприклад, Іспанії будуть поставлені танки Leopard-2 А2, а вона передасть Україні Leopard-2 А5 чи А6", – пояснив Світан.

Тож, процес пішов. Challenger 2 – це перша ластівка. Це тяжкі танки з першої “лінійки”, за нею, думаю, ми отримаємо все необхідне озброєння, яке просимо,
– вважає полковник ЗСУ.

Світан розповів про постачання зброї та ситуацію на фронті: відео


Постачання танків Україні: основне

  • Прем'єр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія прагне посилити підтримку України, у тому числі шляхом надання танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем. Володимир Зеленський подякував британському прем'єру за важливі рішення.
  • Під час зустрічі з Володимиром Зеленським 11 січня Анджей Дуда заявив, що Польща передасть Україні роту "Leopard 2". Проте відомо, що Берлін повинен дати "зелене світло" на реекспорт зброї німецького виробництва.
  • Фінляндія також повідомила, що може надати Україні танки Leopard 2, проте у координації з іншими країнами. Президент країни наголосив, що кількість переданої бронетехніки не може бути великою, оскільки вони межуютьз Росією і ще не є державою-членом НАТО.
  • І Чехія готує до передачі Україні нову партію танків, зокрема Т-72. На одному з них особисто розписався прем'єр-міністр країни Петр Фіала.
  • Глава міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт нещодавно сказала, що німецький уряд поки не ухвалив рішення щодо передачі нам Leopard. Вона заявила, що Німеччина не має наміру робити "односторонніх кроків" у питаннях постачання зброї.