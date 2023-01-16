Про це 24 Каналу сказав головний консультант національного Інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він переконаний, що Німеччина таки надасть Україні все необхідне озброєння.

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Які фактори вплинуть на Німеччину

Ус зазначив, що вже є приклад отримання від Франції важких бронетранспортерів, після чого США одразу ж заявили про намір надати нам бойові машини піхоти Bradley. Німеччина зі свого боку теж відреагувала, анонсувавши передачу своїх важких бронетранспортерів Marder.

Я так розумію, що на Німеччину також буде тиснути 2 фактори,

– заявив експерт.

По-перше, наголосив він, те, що інші країни постачанням Україні свого озброєння рекламують його. Тобто німці втрачають можливість прорекламувати свої танки Leopard.

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А другим фактором, за словами Уса, є економічна залежність від Росії, яка уже зараз почала зменшуватися. Чим менше Німеччина економічно залежить від країни-агресорки – тим більше у неї буде бажання давати Україні зброю, тобто між цим є прямий зв'язок.

Головний консультант національного Інституту стратегічних досліджень переконаний, що Німеччина таки надасть Україні все необхідне озброєння. І це питання не років, а 2 – 3 місяців.

До речі! Leopard – це топовий танк, що виробляють німецькі концерни Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann, який значно переважає російські зразки. Достатня кількість цієї техніки здатна змінити ситуацію не лише на полі бою, а й взагалі у війні.

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