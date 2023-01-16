Об этом 24 Каналу сказал главный консультант национального Института стратегических исследований Иван Ус. Он убежден, что Германия в конечном счете предоставит Украине все необходимое вооружение.

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Какие факторы повлияют на Германию

Ус отметил, что уже есть пример получения от Франции тяжелых бронетранспортеров, после чего США сразу же заявили о намерении предоставить нам боевые машины пехоты Bradley. Германия со своей стороны тоже отреагировала, анонсировав передачу своих тяжелых бронетранспортеров Marder.

Я так понимаю, что на Германию также будут давить 2 фактора,

– заявил эксперт.

Во-первых, подчеркнул он, то, что другие страны поставкой Украине своего вооружения рекламируют его. То есть немцы упускают возможность прорекламировать свои танки Leopard.

Ус назвал факторы, которые повлияют на Германию для предоставления Украине танков Leopard: смотрите видео

А вторым фактором, по словам Уса, является экономическая зависимость от России, которая уже сейчас начала уменьшаться. Чем меньше Германия экономически зависит от страны-агрессора – тем больше у нее будет желание давать Украине оружие, то есть между этим существует прямая связь.

Главный консультант национального Института стратегических исследований убежден, что Германия таки предоставит Украине все необходимое вооружение. И это вопрос не лет, а 2 – 3 месяцев.

Кстати говоря! Leopard – это топовый танк, который производят немецкие концерны Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, значительно превосходящий российские образцы. Достаточное количество этой техники способно изменить ситуацию не только на поле боя, но вообще в войне.

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