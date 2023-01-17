Це питання політик коментував, спілкуючись з журналістами в Саскатуні 16 січня. За словами Трюдо, Канада розгляне всі запити України.

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Чи надасть Канада танки Україні

Джастіна Трюдо запитали, чи надасть Оттава Leopard 2 Україні, якщо Німеччина відмовиться від своїх заперечень щодо постачання нам зброї.

Прем'єр запевнив, що Канада підтримує Україну в її протистоянні з Росією.

Ми відправили величезну кількість різних типів озброєння, включно з системою протиповітряної оборони. Ми розглянемо всі запити з України, але до танків Leopard 2 ми ще не дійшли,

– заявив Трюдо.

Додав, що держава надасть Україні те, що їй потрібно для перемоги над Росією.

Зеленський проситиме танки в Трюдо

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк сказав виданню The Globe and Mail, що Володимир Зеленський проситиме у Джастіна Трюдо танки Leopard 2. Проте це трапиться тоді, коли Берлін "усуне бюрократичну перешкоду".

Україна має намір попросити у Канади кілька одиниць її основного бойового танку Leopard-2, щойно Німеччина відмовиться від свого спротиву реекспорту виробленого нею озброєння,

– заявив Подоляк.

За словами радника Андрія Єрмака, Німеччина незабаром змінить свою позицію й не виступатиме проти передачі Україні танків.

Окрім того, посадовець наголосив, що Канада має на озброєнні 82 танки Leopard-2, які купила в Берліна ще у 2007 році.

Що відомо про допомогу від Канади