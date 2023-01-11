Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович. Він наголосив, що терміни передачі залежать від того, чи є в США вільна система NASAMS, яку можуть продати Канаді.

До теми США внесли "суттєві" зміни в воєнну допомогу для України, – CNN

За його словами, якщо вільної системи немає, її можуть почати виробляти або знайти у третіх країнах.

Якщо батарея NASAMS є вільною в США, її можуть продати до Канади за короткий термін. Тоді ми її побачимо в Україні протягом наступних тижнів,

– заявив Попович.

Проте, як наголосив військовий оглядач, якщо цю систему треба виготовляти чи шукати в інших країнах, тоді цей термін може бути довшим. На його думку, в такому випадку цей термін може вираховуватися місяцями.

Чому Канада вирішила передати NASAMS та як відреагувала Україна

Глава канадського Міноборони зауважила, що країна безоплатно надасть Україні систему протиповітряної оборони. За її словами, в умовах жорстоких ударів по Україні ця система ППО допоможе захистити українські населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури від атак безпілотників, ракет та літаків.

Вона додала, що системи NASAMS мають украй високий показник ефективності, що зробить допомогу Канади дуже цінним внеском в обороноздатність України. "Канада продовжуватиме підтримувати український народ у його боротьбі проти невиправданого вторгнення Росії", – додала Ананд.

Міністр оборони Олексій Резніков висловив подяку Канаді за те, що вона залишається поруч з Україною.

На новину відреагував і Володимир Зеленський. Він подякував прем'єру Канади Джастіну Трюдо, наголосивши, що той довів своє справжнє лідерство у відстоюванні демократії та прав людини.