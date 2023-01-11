Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач Денис Попович. Він наголосив, що терміни передачі залежать від того, чи є в США вільна система NASAMS, яку можуть продати Канаді.
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За його словами, якщо вільної системи немає, її можуть почати виробляти або знайти у третіх країнах.
Якщо батарея NASAMS є вільною в США, її можуть продати до Канади за короткий термін. Тоді ми її побачимо в Україні протягом наступних тижнів,
– заявив Попович.
Проте, як наголосив військовий оглядач, якщо цю систему треба виготовляти чи шукати в інших країнах, тоді цей термін може бути довшим. На його думку, в такому випадку цей термін може вираховуватися місяцями.
Чому Канада вирішила передати NASAMS та як відреагувала Україна
- Глава канадського Міноборони зауважила, що країна безоплатно надасть Україні систему протиповітряної оборони. За її словами, в умовах жорстоких ударів по Україні ця система ППО допоможе захистити українські населені пункти та об'єкти критичної інфраструктури від атак безпілотників, ракет та літаків.
- Вона додала, що системи NASAMS мають украй високий показник ефективності, що зробить допомогу Канади дуже цінним внеском в обороноздатність України. "Канада продовжуватиме підтримувати український народ у його боротьбі проти невиправданого вторгнення Росії", – додала Ананд.
- Міністр оборони Олексій Резніков висловив подяку Канаді за те, що вона залишається поруч з Україною.
- На новину відреагував і Володимир Зеленський. Він подякував прем'єру Канади Джастіну Трюдо, наголосивши, що той довів своє справжнє лідерство у відстоюванні демократії та прав людини.
Що відомо про NASAMSКожна з пускових установок має по 6 ракет, які здатні одночасно вдарити по одній або декількох цілях. Ці установки транспортуються на базі шасі вантажівки Scania P113.
Максимальна дальність ураження зенітно-ракетного комплексу NASAMS коливається у межах від 25 до 50 кілометрів, а максимальна висота ураження – від 15 до 25 кілометрів.
Максимальна швидкість випущеної з комплексу ракети здатна досягати показника 4 900 кілометрів на годину. Для запусків використовують ракети з подвійним типом призначення.
У бойовому положенні їх встановлюють на землю. Час переходу в бойове положення – 15 хвилин. ЗРК здатен випустити 54 або 72 ракети за 12 секунд.