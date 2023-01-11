Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Денис Попович. Он подчеркнул, что сроки передачи зависят от того, есть ли у США свободная система NASAMS, которую могут продать Канаде.

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По его словам, если свободной системы нет, ее могут начать производить или найти в третьих странах.

Если батарея NASAMS свободна в США, ее могут продать в Канаду за короткий срок. Тогда мы ее увидим в Украине в течение следующих недель,

– заявил Попович.

Однако, как отметил военный обозреватель, если эту систему нужно производить или искать в других странах, тогда этот термин может быть длиннее. По его мнению, в таком случае этот срок может исчисляться месяцами.

Почему Канада решила передать NASAMS и как отреагировала Украина

Глава канадского Минобороны отметила, что страна безвозмездно предоставит Украине систему противовоздушной обороны. По ее словам, в условиях жестоких ударов по Украине эта система ПВО поможет оградить украинские населенные пункты и объекты критической инфраструктуры от атак беспилотников, ракет и самолетов.

Она добавила, что системы NASAMS обладают крайне высоким показателем эффективности, что сделает помощь Канады очень ценным вкладом в обороноспособность Украины. "Канада будет продолжать поддерживать украинский народ в его борьбе против неоправданного вторжения России", – добавила Ананд.

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Канаду за то, что она остается рядом с Украиной.

На новость отреагировал и Владимир Зеленский. Он поблагодарил премьера Канады Джастина Трюдо, подчеркнув, что тот доказал свое истинное лидерство в отстаивании демократии и прав человека.