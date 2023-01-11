Об этом 24 Каналу сказал военный обозреватель Денис Попович. Он подчеркнул, что сроки передачи зависят от того, есть ли у США свободная система NASAMS, которую могут продать Канаде.
К теме США внесли "существенные" изменения в военную помощь для Украины, – CNN
По его словам, если свободной системы нет, ее могут начать производить или найти в третьих странах.
Если батарея NASAMS свободна в США, ее могут продать в Канаду за короткий срок. Тогда мы ее увидим в Украине в течение следующих недель,
– заявил Попович.
Однако, как отметил военный обозреватель, если эту систему нужно производить или искать в других странах, тогда этот термин может быть длиннее. По его мнению, в таком случае этот срок может исчисляться месяцами.
Почему Канада решила передать NASAMS и как отреагировала Украина
- Глава канадского Минобороны отметила, что страна безвозмездно предоставит Украине систему противовоздушной обороны. По ее словам, в условиях жестоких ударов по Украине эта система ПВО поможет оградить украинские населенные пункты и объекты критической инфраструктуры от атак беспилотников, ракет и самолетов.
- Она добавила, что системы NASAMS обладают крайне высоким показателем эффективности, что сделает помощь Канады очень ценным вкладом в обороноспособность Украины. "Канада будет продолжать поддерживать украинский народ в его борьбе против неоправданного вторжения России", – добавила Ананд.
- Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Канаду за то, что она остается рядом с Украиной.
- На новость отреагировал и Владимир Зеленский. Он поблагодарил премьера Канады Джастина Трюдо, подчеркнув, что тот доказал свое истинное лидерство в отстаивании демократии и прав человека.
Что известно о NASAMSКаждая из пусковых установок имеет по 6 ракет, которые способны одновременно ударить по одной или нескольким целям. Эти установки транспортируются на базе шасси грузовика Scania P113.
Максимальная дальность поражения зенитно-ракетного комплекса NASAMS колеблется от 25 до 50 километров, а максимальная высота поражения – от 15 до 25 километров.
Максимальная скорость выпускаемой из комплекса ракеты способна достигать показателя 4 900 километров в час. Для запусков используют ракеты с двойным типом назначения.
В боевом положении их устанавливают на землю. Время перехода в боевое положение – 15 минут. ЗРК способен выпустить 54 или 72 ракеты за 12 секунд.