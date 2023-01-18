Военная помощь от Канады

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила на брифинге 18 января в Киеве, что Канада продолжает поддерживать Украину и в новом пакете помощи передает ВСУ 200 бронированных автомобилей Senator APC на сумму около 90 миллионов канадских долларов, сообщает 24 Канал.

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По словам Ананд, бронеавтомобили оборудованы, прежде всего, для безопасной перевозки военнослужащих и экстренной медицинской эвакуации раненых, но на них также может быть установлено вооружение при необходимости.



Senator APC – бронеавтомобили, которые передаст Канада / Фото Roshel Defense Solutions

Помощь от Латвии

На этой неделе Украину посетила также министерша обороны Инара Мурниеце. В ходе встречи с главой Минобороны Алексеем Резниковым они подробно обсудили эффективность уже оказанной Латвией поддержки и запланированные поставки военной поддержки Украине.

А также решение в ближайшее время отправить в Украину новые партии военной поддержки – зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотные летательные аппараты.

Латвия и в этом году продолжит обучение солдат ВСУ разного уровня, планируется увеличить интенсивность обучения и научить по меньшей мере вдвое больше украинцев, как мы это делали в 2022 году.

– сказала Мурниеце.

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