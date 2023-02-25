На роковини від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу – себто 24 лютого – стало відомо, що Уряд США разом з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Міністерством фінансів надасть Україні допомогу у розмірі у 10 мільярдів доларів США.

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Ініціативу підтримали обидві партії парламенту

Зауважимо, що ухвалення цього рішення стало можливим завдяки підтримці в Конгресі як і республіканців, так і демократів.

Ці кошти є вкрай важливими для України, оскільки вона захищає себе від Росії. Підтримка гарантує, що український уряд може продовжувати задовольняти критичні потреби своїх громадян, зокрема у галузях охорони здоров'я, освіти та служби екстреної допомоги,

– йдеться в офіційному повідомленні.

Водночас там зазначено, що економічна допомога США допомогла згуртувати інші країни – Японію, Канаду та Велику Британію – та запевнити їх у тому, що нашій державі вкрай необхідна фінансова підтримка.

Зверніть увагу! Уряд США працює з Конгресом, аби надати Україні додаткові 250 мільйонів доларів, які будуть скеровані на ремонт електромереж. Згадаємо також, що протягом останнього року Вашингтон уже виділив близько 270 мільйонів доларів на ці потреби.

Потрібно, окрім того, наголосити на рядках з офіційного повідомлення уряду США, у яких йдеться про те, що Сполучені Штати залишаються відданими у підтримці України. Власне, задля допомоги нашій державі Вашингтон лише посилюватиме співпрацю з партнерами.

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