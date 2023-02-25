На роковини від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу державу – себто 24 лютого – стало відомо, що Уряд США разом з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Міністерством фінансів надасть Україні допомогу у розмірі у 10 мільярдів доларів США.
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Ініціативу підтримали обидві партії парламенту
Зауважимо, що ухвалення цього рішення стало можливим завдяки підтримці в Конгресі як і республіканців, так і демократів.
Ці кошти є вкрай важливими для України, оскільки вона захищає себе від Росії. Підтримка гарантує, що український уряд може продовжувати задовольняти критичні потреби своїх громадян, зокрема у галузях охорони здоров'я, освіти та служби екстреної допомоги,
– йдеться в офіційному повідомленні.
Водночас там зазначено, що економічна допомога США допомогла згуртувати інші країни – Японію, Канаду та Велику Британію – та запевнити їх у тому, що нашій державі вкрай необхідна фінансова підтримка.
Потрібно, окрім того, наголосити на рядках з офіційного повідомлення уряду США, у яких йдеться про те, що Сполучені Штати залишаються відданими у підтримці України. Власне, задля допомоги нашій державі Вашингтон лише посилюватиме співпрацю з партнерами.
Військова допомога від Заходу: останні новини
- 24 лютого 2023 року перші чотири польські танки Leopard 2 прибули в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.
- Окрім того, Пентагон США у роковини від початку повномасштабного вторгнення оголосив великий пакет військової допомоги Україні у розмірі близько 2 мільярдів доларів.
- Також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо говорив, що його держава передасть Україні ще 4 танки Leopard.