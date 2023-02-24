Инцидент произошел 23 февраля в Тихвинском районе Ленинградской области. Об этом пишет 24 Канал.

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Лучшего подарка не нашли

Родным погибших "мобиков" на войне против Украины в честь 23 февраля в Ленинградской области подарили пену для бритья и шампунь. Это даже лучше, чем пельмени и тортики.

Сегодня представители органов местного самоуправления поздравили родственников техвинцев, погибших на СВО,

– сообщили на официальной странице администрации Тихвинского района.

Родным погибших окупантов подарили бритвенную пенку:

Родным ликвидированных россиян власти любят вручать странные подарки

Вместо "Лал", денежного вознаграждения и шуб представители российской власти вручают погибшим на войне против Украины оккупантам довольно странные подарки. Как можно было уже понять, они недорогие и часто съедобные: