Местные власти решили успокоить семьи погибших российских захватчиков и утешить их горе сладкими подарками. Очевидно, "Лады" и шубы за мертвых сыновей раздают только местной элите.

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Подробности инцидента

В Дагестане, входящем в состав Северо-Кавказского федерального округа России, администрация Сергокалинского района вручила семьям погибших оккупантов цветы и "сладкие презенты".

9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества. Сергокалинский район провел ряд мероприятий, посвященных этому празднику, в частности, вручение цветов со сладкими презентами семьям погибших военнослужащих на СВО,

– заявили в администрации района.

На видео видно, как к женам, детям и родителям пришли представители местных властей со сладостями и букетами цветов в руках. Иронично, что текст благодарности они зачитывали с листовок, которые вручали семьям погибших.

В целом местные чиновники в "кепариках" выразили соболезнования родным погибших соболезнований и поблагодарили "за мужество и отвагу сыновей и мужчин", которые дрались за интересы страны-агрессора.

В других регионах родственникам оккупантов вручают пену для бритья, колбасы и пельмени