Местные власти решили успокоить семьи погибших российских захватчиков и утешить их горе сладкими подарками. Очевидно, "Лады" и шубы за мертвых сыновей раздают только местной элите.
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Подробности инцидента
В Дагестане, входящем в состав Северо-Кавказского федерального округа России, администрация Сергокалинского района вручила семьям погибших оккупантов цветы и "сладкие презенты".
9 декабря наша страна отмечает День Героев Отечества. Сергокалинский район провел ряд мероприятий, посвященных этому празднику, в частности, вручение цветов со сладкими презентами семьям погибших военнослужащих на СВО,
– заявили в администрации района.
На видео видно, как к женам, детям и родителям пришли представители местных властей со сладостями и букетами цветов в руках. Иронично, что текст благодарности они зачитывали с листовок, которые вручали семьям погибших.
В целом местные чиновники в "кепариках" выразили соболезнования родным погибших соболезнований и поблагодарили "за мужество и отвагу сыновей и мужчин", которые дрались за интересы страны-агрессора.
В других регионах родственникам оккупантов вручают пену для бритья, колбасы и пельмени
- 23 февраля в Ленинградской области родным погибших на войне в Украине ко дню российского защитника отечества подарили пену для бритья и шампунь.
- Днем ранее администрация Владивостока вручила супругам погибших мертвых российских захватчиков колбасные наборы.
- 17 февраля в селе Алдан-Маадир семье ликвидированного на войне в Украине оккупанта отблагодарили пачкой пельменей. Второй их сын до сих пор сражается в так называемой "спецоперации", поэтому вполне вероятно, что скоро семья получит вторую пачку пельменей.