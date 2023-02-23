Місцева влада вирішила заспокоїти сім'ї загиблих російських загарбників та втішити їхнє горе солодкими подарунками. Вочевидь, "Лади" та шуби за мертвих синів роздають лише місцевій еліті.
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Подробиці інциденту
У Дагестані, який входить до складу Північно-Кавказького федерального округу Росії, адміністрація Сергокалинського району вручила сім'ям загиблих окупантів квіти та "солодкі презенти".
9 грудня наша країна відзначає День Героїв Вітчизни. Сергокалинський район провів низку заходів, присвячених цьому святу, зокрема вручення квітів із солодкими презентами сім'ям загиблих військовослужбовців на СВО,
– заявили в адміністрації району.
На відео видно, як до дружин, дітей та батьків завітали представники місцевої влади із солодощами та букетами квітів в руках. Іронічно, що текст подяки вони зачитували із листівок, які вручали родинам загиблих.
Загалом місцеві чиновники у "кепариках" висловили співчуття рідним загиблих співчуття та подякували "за мужність і відвагу синів і чоловіків", які билися за інтереси країни-агресорки.
В інших регіонах родичам окупантів вручають піну для гоління, ковбаси та пельмені
- 23 лютого у Ленінградській області рідним загиблих на війні в Україні до дня російського захисника вітчизни подарували піну для гоління та шампунь.
- Днем раніше адміністрація Владивостока вручила дружинам загиблих мертвих російських загарбників ковбасні набори.
- 17 лютого у селі Алдан-Маадир родині ліквідованого на війні в Україні окупанта віддячили пачкою пельменів. Другий їхній син досі воює у так званії "спецоперації", тож цілком ймовірно, що скоро сім'я отримає другу пачку пельменів.