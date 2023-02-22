Очевидно, им заплатили только за то, чтобы послушали выступление главы Кремля.

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Итак, сразу после того, как Путин договорил, люди начали массово покидать трибуны. На обнародованных в сети кадрах видно, как россияне уходят со стадиона, пряча флаги в пакеты. Ну, это уже прогресс, ведь они больше не выбрасывают их в помойку. Правда, неизвестно, что осталось за кадром.

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Как прошло выступление Путина

Глава Кремля традиционно прошелся по типичным пропагандистским клише о "специальной военной операции", несколько раз крикнул "Ура!" к зрителям, заявив о единстве нации.

На фразе "Приветствую с грядущим праздником – Днем защитника отечества" Путин сошел со сцены, перед этим пожав руки представителям генералитета. Всего его выступление длилось не более 10 минут.

Добавим, что концерт в "Лужниках" посвящен годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. У стадиона СМИ даже заметили установку ПВО. Интересно, что на стадионе было много патриотической символики, а вот традиционная для российских окупантов буква Z отсутствовала. На концерте выступили любимцы путинского режима.