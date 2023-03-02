Война будет продолжаться еще не менее года. Об этом заявил главный советник главнокомандующего ВСУ генерал Виктор Назаров.

Кстати говоря Россияне продолжают штурм Бахмута, на оккупированные территории прибыла ФСБ, – Генштаб

В феврале 2022 года я уже предполагал, что конфликт продлится не менее года, а может быть, и больше. Сейчас, по моим оценкам, он продлится еще не менее года,

– сказал Назаров.

Украина сможет отвоевать территории

Советник объяснил, чтобы война закончилась, Украина должна победить Россию на поле боя. Учитывая размеры государства-агрессора и его ядерный потенциал, ему невозможно нанести полное поражение для безоговорочной капитуляции.

Однако Назаров подчеркнул – поражение на поле боя возможно. Вопрос состоит в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове. Вернуть территории выйдет в рамках большого контрнаступления.

Генерал вспомнил о больших наступлениях в Харькове и Херсоне, где ВСУ разгромили много сил оккупантов и освободили большие территории.

Россия не готова к затяжной войне

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов убежден, что Россия не готова к длительным боевым действиям. У нее достаточно ограниченные ресурсы. Кремль понимает это.

По мнению Буданова, в течение ближайших трех месяцев будут наблюдаться активные действия на поле боя. От них будет зависеть течение событий дальше.