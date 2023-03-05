Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, союзники почали системно підтримувати Україну не лише словами, а й справами.
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F-16 поки не буде
Політолог зазначив, що тема із просуванням постачання Україні літаків F-16 виконала своє завдання. Він переконаний, що ця тема підняла ставки та змістила акценти, в результаті чого партнери змогли домовитись про постачання в Україну необхідної кількості танків.
Давидюк вважає, що танки були "червоною лінією" для Росії, а змістивши увагу на літаки, цю лінію вдалось посунути.
F-16 підняли ставки, і під цими піднятими ставками змогли проїхати танки в Україну, бо я нагадаю що танки були "червоною лінією", а сьогодні нам вже обіцяють будувати заводи,
– сказав політолог.
Микола Давидюк вважає, що Україна все ж отримає літаки, але це не буде в короткостроковій перспективі.
"Вони підуть (на постачання літаків – 24 Канал), коли Україна буде вимагати від Заходу ядерну зброю. Під ці крики, вони скажуть, що готові постачати F-16, а Владімір Путін буде казати, щоб тільки не давали ядерну зброю. Тоді він погодиться на F-16, і F-16 принесуть фінал Путіну", – сказав Давидюк.
Велика Британія збільшила допомогу
Микола Давидюк переконаний, що рішення Великої Британії подвоїти кількість танків Challenger 2 для передачі Україні пов'язане з проханням Києва по закритих дипломатичних каналах.
Коли Україна отримає F-16: дивіться відео
За словами політолога, зараз в Україні гостра нестача боєкомплектів та боєприпасів, тому українська влада звертається до всіх партнерів, щоб збільшити постачання техніки та боєприпасів.
"Британці дійсно як одні з найбільших друзів почали відповідати нам на це й вони запропонували не просто порожні слова, а збільшили кількість танків", – сказав Давидюк.
Він також додав, що Німеччина долучається до цього процесу та запропонувала побудувати танковий завод в Україні.
Микола Давидюк впевнений, що тепер зброя буде постачатись в Україну в більшій кількості. Він додав, що січень був бойовим, у лютому було просідання та безліч заяв, а березень переростає у фактичні постачання.
Що відомо про постачання літаків
- Партнери України готуються до передачі сучасних літаків, але перемовини ще тривають.
- Розглядаються різні варіанти літаків, які можуть бути передані Україні. Оптимальним вважається F-16, але Україна потребує також і штурмової авіації.
- Велика Британія розпочала навчання українських пілотів на своїх літаках, а в США декілька пілотів проходять оцінювання на здатність керувати F-16.
- Поки триває процес переговорів та навчання пілотів, в Україну можуть поставити винищувачі, якими українські пілоти вже вміють керувати.