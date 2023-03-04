Зокрема, про це заявив надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Він зауважив, що допомога від Британії перебуває в декількох площинах.

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Британія посилить підтримку України

Пристайко говорить, що раніше Україна давала запит на військові навчання для певної кількості бійців. Натомість зараз Британія пропонує збільшити цю кількість у 2,5 раза.

Деяке озброєння, яке ми запитували – наприклад, літаки, то тут складно. Ми шукаємо варіанти. Якщо танки, то 14 танків нам пообіцяли, а в результаті візиту президента Зеленського домовлено, що ця кількість зросте вдвічі,

– заявив посол.

Нагадаємо, що йдеться про танки Challenger 2, які вже цієї весни мають прибути до України. Пристайко також додав, що Україна отримає від Британії 33 одиниці 155-міліметровх установок AS-90.

До слова, нещодавно Велика Британія оголосила про можливість надання Україні додаткових Challenger 2. Це залежатиме від рівня загрози та оборонних потреб.

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