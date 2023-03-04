Справа не в надсиланні літаків, а в можливостях. Про це заявив в інтерв'ю 24 Каналу очільник Міноборони Естонії Ханно Певкур.

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Ханно Певкур пояснив, що коли говорять про можливості, це означає також і повітряні авіазаправники, і запасні частини, а ще технічне обслуговування, навчання пілотів, аеропорти та роботу з технічного обслуговування та створення складів.

Ви знаєте, це повний ланцюжок усього, що вам потрібно, щоб надати винищувачі – це все про можливості, а не просто про надання винищувачів,

– зазначив естонський міністр.

Так само немає сенсу просто давати танк, тому що потрібна підготовка, потрібно мати паливо, запчастини, технічне обслуговування і тому подібне. "Тому ви не думаєте, що завтра я дам вам один F-16 і це вирішить усі проблеми", – зазначив глава Міноборони.

Також він додав, що протиповітряна оборона працює з обох сторін – і з української, і з російської.

Отже, це означає, що ЄС не так легко надішле винищувачі, для чого ще важливіше отримати контроль "на землі", а для цього вам потрібно більше переваги на землі,

– підсумував Ханно Певкур.

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Для України можуть створити авіакоаліцію

Міністр оборони України Олексій Резніков впевнений, що західні партнери створять для нашої держави авіакоаліцію. Про це посадовець розповів в одному з інтерв'ю.

Резніков зазначив, що в нас буде два – три типи літаків. Один з них – головний "птах". Йдеться про найкращий для України, наших аеродромів, інженерів та обслуговування.