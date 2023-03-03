Про це Олексій Резніков заявив в одному з інтерв'ю. Очільник Міноборони переконаний, що Україна скоро отримає винищувачі.

Дивіться також Франція таки розглядає передачу Україні винищувачів Mirage 2000

"У нас буде два – три типи винищувачів"

Посадовець зауважив, що це як і з постачанням Leopard, коли Німеччина спочатку сказала "ні", а потім таки передала танки Україні.

"Я думаю, що це знову буде свого роду коаліція, у нас буде головний рівень та інші види", – зазначив Резніков. Також він додав, що у нас є Challenger та Abrams, а ще легкі танки з Франції. Втім, головний бойовий танк у цій коаліції – "Леопард".

Я впевнений, що у нас буде два – три типи винищувачів, буде один головний "птах". І від цього залежатиме, який з них найкращий для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування,

– зазначив міністр оборони.

Це цікаво Не F-16: Буданов розповів, що насамперед потрібно ЗСУ

Словаччина може передати Україні МіГ-29

Нещодавно з'явилася інформація, що Україна може отримати від Братислави 10 модифікованих МіГ-29.

Як зазначають журналісти, у Словаччині наразі перебувають тисячі військових НАТО. Ба більше, літаки союзників постійно патрулюють небо над державою. Власне, все це дозволяє Братиславі розглядати можливість передання нашій державі МіГ-29.

Зауважимо, що питання надання МіГ-29 підняли на фоні звернення до західних країн щодо винищувачів. Існує ймовірність, що Україна отримає 10 цих радянських літаків. 11-й, який є на балансі Словаччини, зарезервований для словацького музею.