Об этом Алексей Резников заявил в одном из интервью. Глава Минобороны убежден, что Украина скоро получит истребители.

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"У нас будет два – три типа истребителей"

Чиновник отметил, что это, как и с поставкой Leopard, когда Германия сначала сказала "нет", а затем передала танки Украине.

"Я думаю, что это снова будет своего рода коалиция, у нас будет главный уровень и другие виды", – отметил Резников. Также он добавил, что у нас есть Challenger и Abrams, а также легкие танки из Франции. Впрочем, главный боевой танк в этой коалиции – "Леопард".

Я уверен, что у нас будет два – три типа истребителей, будет одна главная "птица". И от этого будет зависеть, какой из них самый лучший для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания,

– отметил министр обороны.

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Словакия может передать Украине Миг-29

Недавно появилась информация, что Украина может получить от Братиславы 10 модифицированных МиГ-29.

Как отмечают журналисты, в Словакии находятся тысячи военных НАТО. Более того, самолеты союзников постоянно патрулируют небо над государством. Собственно, все это позволяет Братиславе рассматривать возможность передачи нашему государству МиГ-29.

Заметим, что вопрос предоставления МиГ-29 подняли на фоне обращения в западные страны по поводу истребителей. Есть вероятность, что Украина получит 10 этих советских самолетов. 11-й, находящийся на балансе Словакии, зарезервирован для словацкого музея.