Дело не в отправке самолетов, а в возможностях. Об этом заявил в интервью 24 Канала глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

Читайте также F-16: Буданов рассказал, что прежде всего нужно ВСУ

Ханно Певкур объяснил, что когда говорят о возможностях, это означает также и воздушные авиазаправщики, и запасные части, а также техническое обслуживание, обучение пилотов, аэропорты и работу по техническому обслуживанию и созданию складов.

Вы знаете, это полная цепочка всего, что вам нужно, чтобы предоставить истребители – это все о возможностях, а не просто о предоставлении истребителей,

– отметил эстонский министр.

Нет смысла просто давать танк, потому что нужна подготовка, нужно иметь топливо, запчасти, техническое обслуживание и так далее. "Поэтому вы не думаете, что завтра я дам вам один F-16, и это решит все проблемы", – отметил глава Минобороны.

Также он добавил, что противовоздушная оборона работает с обеих сторон – и с украинской, и с российской.

Следовательно, это означает, что ЕС не так легко пришлет истребители, для чего еще важнее получить контроль "на земле", а для этого вам нужно больше преимуществ на земле,

– подытожил Ханно Певкур.

Смотрите также Бьет дальше HIMARS: все, что известно об украинской РСЗО "Ольха-М"

Для Украины могут создать авиакоалицию

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры создадут для нашего государства авиакоалицию. Об этом чиновник рассказал в одном из интервью.

Резников отметил, что у нас будет два – три типа самолетов. Один из них – главная "птица". Речь идет о лучшем для Украины, наших аэродромов, инженеров и обслуживания.