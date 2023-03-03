Притула наголосив, що вперше наша армія отримує таку велику партію бронетехніки не по лінії міжнародної допомоги, а завдяки донатам сотень тисяч українців.
До речі Притула показав перше відео використання українського безпілотника Shark у бойових умовах
Що придбали для ЗСУ
Серед 101 придбаної машини є техніка восьми моделей:
- FV103 Spartan – бронетранспортер для перевезення особового складу;
- Samaritan – броньована гусенична медична евакуаційна машина;
- Sultan – броньована гусенична командна машина;
- Stormer – броньована гусенична машина під встановлення зенітної системи;
- Shielder – броньована гусенична машина для підвозу боєкомплекту, особового складу встановлення протитанкових ракетних комплексів;
- FV432 Bulldog – бронетранспортер для перевезення особового складу;
- FV434 – броньована гусенична машина з краном для ремонту та евакуації;
- Samson – броньована гусенична машина для евакуації бронетехніки.
Притула подякував усім за внески. Він зазначив, що разом продовжують підставляти плече нашим Силам Оборони на новому рівні.
Броньовики для українських оборонців / Фото Фонду Притули:
Куди спрямують БТР
Після завезення в Україну команда Фонду передає броньовики Командуванню Сухопутних військ ЗСУ, а військові займатимуться розподілом по бригадах.
Наголосили, що гусенична техніка є надзвичайно важливою і для оборони, і для наступу, особливо в умовах опадів і бездоріжжя. ЗСУ вже використовують бронемашини FV103 Spartan та споріднені моделі, оскільки раніше їх передавали союзники.
Нагадаємо, великий збір на британські бронетранспортери Фонд Притули оголосив 2 листопада 2022 гоку. За півтори доби вдалося зібрати 236 мільйонів гривень. Уся партія вже оплачена і їде до України.
БТР, що прибули в Україну: відео