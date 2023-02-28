Такий результат показало опитування, проведене Американським Національним демократичним інститутом (NDI), інформує 24 Канал.
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Яким сьогодні є ставлення українців до представлених політсил
Згідно з опитуванням, "дуже позитивно" або "позитивно" до умовної партії, очолюваної Сергієм Притулою, ставляться 49% українців. До партії Зеленського позитивне ставлення у 41% українців.
На третьому місці симпатій українців – партія "УДАР Віталія Кличка". До неї дуже позитивно або позитивно ставляться 27% українців.
Які політсили очолили рейтинг / Скриншот
Найгірше ставлення українців до ОПЗЖ – лише 6% підтримки при 66% негативного ставлення.
Що відомо про дослідження:
- Соціологічне дослідження "Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України" було проведено Національним демократичним інститутом з 4 по 16 січня 2023 року.
- Польові роботи виконували соціологи Київського міжнародного інституту соціології.
- В опитуванні, яке проводилося телефоном з використанням програмного забезпечення CATI, взяли участь 2508 респондентів.
- Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.