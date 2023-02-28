Такий результат показало опитування, проведене Американським Національним демократичним інститутом (NDI), інформує 24 Канал.

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Яким сьогодні є ставлення українців до представлених політсил

Згідно з опитуванням, "дуже позитивно" або "позитивно" до умовної партії, очолюваної Сергієм Притулою, ставляться 49% українців. До партії Зеленського позитивне ставлення у 41% українців.

На третьому місці симпатій українців – партія "УДАР Віталія Кличка". До неї дуже позитивно або позитивно ставляться 27% українців.


Які політсили очолили рейтинг / Скриншот

Найгірше ставлення українців до ОПЗЖ – лише 6% підтримки при 66% негативного ставлення.

Що відомо про дослідження:

  • Соціологічне дослідження "Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України" було проведено Національним демократичним інститутом з 4 по 16 січня 2023 року.
  • Польові роботи виконували соціологи Київського міжнародного інституту соціології.
  • В опитуванні, яке проводилося телефоном з використанням програмного забезпечення CATI, взяли участь 2508 респондентів.
  • Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%.