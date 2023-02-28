Зараз у Парламенті вирішують, що робити з 8 березня після української перемоги. Є два варіанти — залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем.
Важливо Чому свято 8 березня хочуть скасувати й до чого тут Росія
Що відомо про нове опитування у Дії
У більшості країн світу 8 березня – звичайний робочий день, а от у пострадянських – офіційний вихідний. Тому настав час вирішити долю свята.
Щоб взяти учать в опитування, потрібно зайти у Дію, натиснути "Послуги", обрати "Опитування" та проголосувати.
Кожен голос у Дії врахують перед ухваленням законопроєкту. Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня.
Як проголосувати у Дії в опитування про 8 березня: дивіться відео
В Україні хочуть скасувати святкування 8 березня: деталі
- У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, у якому запропонували скасувати вихідні дні на 1 та 9 травня та 8 березня.
- Так, нардепи пропонують скасувати святкування 8 березня міжнародного жіночого дня. Автори законопроєкту пояснили це тим, що він встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок.
- Замість 8 березня пропонують створити свято Дня Української жінки 25 лютого, в день народження Лесі Українки.
- Також вихідним хочуть робити день народження Тараса Шевченка 9 березня.