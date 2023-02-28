Сейчас в парламенте решают, что делать с 8 марта после украинской победы. Есть два варианта – оставить официальным выходным или сделать рабочим днем.
Важно Почему праздник 8 марта хотят отменить и при чем здесь Россия
Что известно о новом опросе в Дие
В большинстве стран мира 8 марта – обычный рабочий день, а вот в постсоветских – официальный выходной. Поэтому пора решить судьбу праздника.
Чтобы принять участие в опросе, нужно зайти в Дию, нажать "Услуги", выбрать "Опрос" и проголосовать.
Каждый голос в Дие учтут перед принятием законопроекта. Опрос будет продолжаться с 28 февраля по 6 марта.
Как проголосовать в Дие в опросе о 8 марта: смотрите видео
В Украине хотят отменить празднование 8 марта: детали
- В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предложили отменить выходные дни на 1 и 9 мая и 8 марта.
- Так, нардепы предлагают отменить празднование 8 марта международного женского дня. Авторы законопроекта объяснили это тем, что он установлен оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин.
- Вместо 8 марта предлагают создать праздник Дня Украинской женщины 25 февраля, в день рождения Леси Украинки.
- Также выходным хотят делать день рождение Тараса Шевченко 9 марта.