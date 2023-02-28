Сейчас в парламенте решают, что делать с 8 марта после украинской победы. Есть два варианта – оставить официальным выходным или сделать рабочим днем.

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Что известно о новом опросе в Дие

В большинстве стран мира 8 марта – обычный рабочий день, а вот в постсоветских – официальный выходной. Поэтому пора решить судьбу праздника.

Чтобы принять участие в опросе, нужно зайти в Дию, нажать "Услуги", выбрать "Опрос" и проголосовать.

Каждый голос в Дие учтут перед принятием законопроекта. Опрос будет продолжаться с 28 февраля по 6 марта.

Как проголосовать в Дие в опросе о 8 марта: смотрите видео

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