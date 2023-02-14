Группа народных депутатов из фракции "Голос" и внефракционных, среди которых Ярослав Юрчишин и Соломия Бобровская, зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №9009 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников.

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Особенности законопроекта

В этом законопроекте нардепы предложили внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде и установить следующие праздничные дни:

1 января – Новый год;

7 января и 25 декабря – Рождество Христово;

25 февраля – День украинской женщины (День украинки)

День рождения Леси Украинки (вместо 8 марта);

9 марта – Шевченков день – День рождения Тараса Шевченко;

второе воскресенье мая – День матери;

28 июня – День Конституции Украины;

28 июля – День Украинской Государственности;

24 августа – День независимости Украины;

14 октября – День защитника Украины.

Почему празднование 8 марта и 1 и 9 мая предлагают отменить

Нардепы предлагают упразднить празднование 8 марта международного женского дня. Авторы законопроекта объяснили это тем, что он установлен оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. Вместо 8 марта предлагают создать праздник Дня Украинской женщины 25 февраля, в день рождения Леси Украинки.

Также в выходные хотят делать день рождения Тараса Шевченко 9 марта.

Кроме этого, предполагается отмена выходного 1 мая. В мае предлагают уделить внимание празднованию День Матери.

Что касается 9 мая – нардепы предлагают отменить его как День победы над нацизмом. Если инициатива будет принята, 8 мая будет Днем памяти и примирения, который не будет красным днем в календаре.