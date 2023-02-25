Почему нардепы предлагают ввести такие изменения и что говорят противники нововведений – читайте в материале 24 Канала.

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Почему празднование 8 марта предлагают отменить

На рассмотрение Верховной Рады 14 февраля 2023 года подали законопроект №9009 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников. Его создала группа внефракционных и народных депутатов из фракции "Голос", среди которых – Ярослав Юрчишин и Соломия Бобровская.

Нардепы предложили внести изменения в статью 73 Кодекса законов о труде и установить следующие праздничные дни:

1 января – Новый год;

7 января и 25 декабря – Рождество Христово;

25 февраля – День украинской женщины (День украинки), День рождения Леси Украинки (вместо 8 марта);

9 марта – Шевченковский день, День рождения Тараса Шевченко;

второе воскресенье мая – День матери;

28 июня – День Конституции Украины;

28 июля – День Украинской Государственности;

24 августа – День независимости Украины;

14 октября – День защитника Украины.

Обратите внимание! Предложение об отмене 8 марта в Украине не ново. В 2017 году Институт национальной памяти при руководстве Владимира Вятровича также пытался отказаться от празднования этой даты. Идею украинцы восприняли неоднозначно, потому она так и не воплотилась.

В документе предлагают отменить празднование 8 марта – Международный день борьбы за права женщин и международный мир.

До сих пор на государственном уровне определен выходным днем 8 марта – так называемый "Международный женский день", установленный оккупационным московским режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. Он внедрен по инициативе Клары Цеткин в 1921 году, с привязкой к началу Февральской революции в России в 1917 году,

– говорится в пояснительной записке.

Депутаты считают более целесообразным отмечать День украинской женщины в дату рождения известнейшей украинской писательницы и общественного деятеля – Леси Украинки, то есть 25 февраля.

"В марте необходимо отметить память Великого Кобзаря Тараса Шевченко в день его рождения, 9 марта", – заметили нардепы.

Стоит отметить, что этот законопроект, если его примут, станет по-настоящему действительным только после завершения полномасштабной войны. Так как в Украине на время действия военного положения государственного выходного 8 марта и так не будет.



Новый праздник предлагают отмечать в День рождения Леси Украинки / Фото Fix_you_pics

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Действительно ли 8 марта – советское наследие

Международный день борьбы за права женщин и международный мир связывают с так называемым "маршем пустых кастрюль", который прошел в Нью-Йорке в 1857 году. 8 марта работницы текстильных фабрик потребовали предоставить им:

10-часовой рабочий день вместо 16-часового,

равную с мужчинами зарплату,

избирательное право.

Название марша произошло от того, что во время марша протестующие били в кастрюли. Протесты приобретали масштаб, поэтому в 1908 году Социалистическая партия Америки объявила 28 февраля первым Международным днем женщин.

Немецкую коммунистку Клару Цеткин действительно часто называют основательницей праздника. Ведь в 1910 году на форуме женщин в Копенгагене именно она призвала мир учредить Международный женский день 8 марта. Однако говорилось не о празднике весны и красоты, а о дне, когда женщины будут устраивать демонстрации, обращая внимание общественности на свои проблемы.

В тот период в мире началась первая волна феминизма – женщины остро осознали свою бесправность и потребовали прав для себя. В СССР же акцент сместился – праздник использовался для продвижения большевистских нарративов, а о гендерных вопросах почти не говорилось.

8 Марта – это отдать честь тому, что 100 лет назад женщины боролись за те права, которые у меня есть – получать высшее образование, возможность передвигаться в публичном пространстве без сопровождения мужчины или водить транспортные средства,

– отметила кандидат социологических наук Тамара Марценюк.

Любопытно! Международный день борьбы за права женщин – это международный праздник, признанный ООН еще в 1977 году. Организация каждый год выбирает новую тему для празднования. В свою очередь, в США нет конкретной даты. Там есть целый месяц прав женщин – тысячи людей выходят на улицы в марте, чтобы продемонстрировать свою солидарность. Масштабные марши в поддержку женщин 8 марта проходят и в Украине, в частности во Львове.



Клара Цеткин / Фото Getty Images

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Советская власть акцентировала внимание на классовых вопросах

В большинстве своем украинские активистки и правозащитницы восприняли инициативу начать праздновать День украинки вместо Международного дня борьбы за права женщин негативно.

По информации научно-популярного ресурса "Гендер в деталях", в 2022 году, несмотря на начало полномасштабного вторжения России в Украину, большинство государственных институций отметили Международный день борьбы за права женщин и международный мир как положено – благодарностью своим работницам, борющимся за независимость нашего государства.

"Массовая женская демонстрация 23 февраля 1917 года (8 марта по новому стилю) действительно была. Женщины народов, заключенных Российской империей, отмечали этот день не впервые. Однако именно эта демонстрация была огромной, с требованиями хлеба, мира и избирательных прав. Она переросла в февральскую революцию и свержение царизма. Женщины, в том числе украинки, свергли Российскую империю и завоевали политические права одними из первых в мире", – добавили в сообществе.

Украинки воспользовались политическими правами самыми первыми, ведь авторитет просветительницы из Харькова Кристины Алчевской был настолько велик, что она попала в избирательные списки еще до официального объявления равного избирательного права Временным правительством.

Конечно, это достижение женщин хотели унизить и присвоить себе все мужчины следующих режимов. Советская власть делала это особенно мастерски, с 1920-х годов акцентируя не на гендерном неравенстве и борьбе за права, а на классовых вопросах,

– добавили активистки.

В начале существования Советского Союза была потребность в женщинах-труженицах, которые бы наравне с мужчинами обеспечивали стремительную индустриализацию. Им давали новые должности и профессии, якобы "дарили" права и равенство, которые впоследствии так же легко и отбирали, когда исчезла потребность в труженицах и появилась – в матерях.

"Советский Союз в такой ситуации начал пропаганду материнства, освящение роли матери и внимание к этому образу, в частности из-за смены смыслов 8 марта. Так и появилась тюльпановая лихорадка, а день прав в Советском Союзе превратился в день весны и красоты", – объяснили в "Гендер в деталях".

Следует отметить, что в законопроекте также предлагают переименовать День защитников и защитниц Украины снова в День защитника. Активистки возмущены, ведь День защитника Отечества – бывший государственный праздник, который был наследием советской системы. Все эти советские смыслы бессознательные украинцы перетащили с 23 февраля на 14 октября.

В свою очередь, название "День защитников и защитниц Украины" сняло проблему. Ведь невозможно больше праздновать "день мужчин", когда защитницы, погибающие за свободу всех украинцев на фронте, наконец-то стали видимыми.

Следует заметить! Этот законопроект пока не был принят – он является лишь предложением. 24 Канал обязательно сообщит своим читателям, если инициатива вступит в силу.



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