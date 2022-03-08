Не забыл об украинских женщинах и Североатлантическом альянсе. Он поздравил их в Международный женский день.
К слову "Вы для нас и есть Украина", – Арестович трогательно поздравил женщин с 8 Марта
Сейчас в Вооруженных силах Украины присутствуют и военнослужащие-женщины, которые защищают наши земли. Многие женщины-добровольцы нуждаются в армии и людях, пострадавших в результате российского вторжения.
Есть и медики, которые непрерывно оказывают помощь тем, кто в этом нуждается – даже оккупантам. Потому что они прежде всего врачи.
А некоторым приходится переживать за своих детей и уберечь их жизнь, поэтому они всячески пытаются защитить и их, поэтому вывозят в более безопасное место.
Всех их – сотни тысяч. И все женщины и девушки должны жить свободными и равными.
В этот Международный женский день мы думаем о выдающихся женщинах Украины. Их сила, храбрость и стойкость символизируют дух их нации,
– отметили в НАТО.
НАТО в поздравлении к 8 марта вспомнило об украинских женщинах / Фото НАТО
Украинские женщины и дети / Фото НАТО
НАТО поздравил женщин Украины / Фото НАТО
Все женщины и девушки должны жить свободными и равными / Фото НАТО
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Текст сообщения НАТО:
Все женщины и девушки должны жить свободными и равными. В этот Международный женский день мы думаем о выдающихся женщинах #Украины. Их сила, храбрость и стойкость символизируют дух их нации #IWD2022.