Такой результат показал опрос, проведенный Американским Национальным демократическим институтом (NDI). 24 Канал.
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Каково сегодня отношение украинцев к представленным политсилам
Согласно опросу, "очень положительно" или "положительно" к условной партии, возглавляемой Сергеем Притулой, относятся 49% украинцев До партии Зеленского положительное отношение у 41% украинцев.
На третьем месте симпатий украинцев – партия "УДАР Виталия Кличко". К ней очень положительно или положительно относятся 27% украинцев.
Какие политсилы возглавили рейтинг / Скриншот
Худшее отношение украинцев к ОПЗЖ – только 6% поддержки при 66% отрицательного отношения.
Что известно об исследовании:
- Социологическое исследование "Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины" проведено Национальным демократическим институтом с 4 по 16 января 2023 года.
- Полевые работы выполняли социологи Киевского интернационального института социологии.
- В опросе, который проводился по телефону с использованием программного обеспечения CATI, приняли участие 2508 респондентов.
- Случайная погрешность национальной выборки не превышает 2,2%.