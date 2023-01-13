Відтак, як доречно зазначили у БФ Сергія Притули, така техніка у руках захисників України – це можливість стратегічно впливати на хід бойових дій. І українцям вирішили наочно показати, наскільки це важливо, у бойових умовах над Донецьком.

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Неймовірна якість на великій висоті

Перше, що одразу привертає увагу – якість картинки дрона-розвідника. З такою пташечкою навіть з відстані понад 2 тисячі метрів окупантів військові України бачитимуть, як на долоні. При тому чи зауважать стеження самі вороги – велике питання. Тому використання такого дрона збереже життя нашим військовим, дозволить їм менше ризикувати ним, щоби здобути цінну інформацію у тилу ворога.

Як видно на відео, якість картинки "падала" лише коли були погані дані GPS. І навіть при цьому вона була доволі хорошою.

Всього ми законтрактували три комплекси таких БПЛА. Щоб таких вражаючих очей в небі у наших захисників було більше, долучайтесь донатом,

– написав Сергій Притула.

Зверніть увагу! Безпілотник-розвідник Shark – це розробка української компанії Ukrspecsystems.

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Що відомо про БПЛА Shark

Як зазначають самі ж розробники, цей безпілотник створений для широкого спектру завдань та забезпечує можливість повністю автономної розвідки, спостереження, чіткої ідентифікації та розпізнавання з великої відстані на значній висоті.

Його технічні характеристики: